Chi è cresciuto negli anni Novanta tra i suoi miti ha avuto senz'altro Willy, il principe di Bel-Air. La storia del ragazzo scapestrato che viene mandato a vivere dagli zii nella lussuosa Bel-Air, dove piuttosto che integrarsi riesce a trascinare l'intera famiglia nel suo turbinio di energia e di sregolatezza è stato un must per gli adolescenti di quegli anni, assieme alle vicende amorose di Beverly-Hills 90210 e Melrose Place. Will Smith ha ottenuto il grande successo proprio in questa serie interpretando proprio Willy, ma ci sono stati anche altri attori che sono riusciti a mettersi in evidenza con il loro talento. Una di questi è stata Tatyana Ali, che interpretava la cugina adolescente, cresciuta fino a quel momento in una famiglia conformista e che si ritrova a tentare di seguire le orme del cugino scapestrato. Ebbene, nel trailer di Bel Air 2 è stato svelato che tra gli attori che torneranno nella nuova stagione ci sarà anche lei.

Tatyana Ali nei panni di Ashley Banks nella serie originale Ashley Banks è la figlia dello zio Philip e della zia Vivian, sorella minore di Carlton e Hilary. Nella serie originale, Ashley è una ragazzina che, per quanto dimostri una gran voglia di indipendenza e di rompere gli schemi, è senz'altro più assennata dei suoi fratelli maggiori, cresciuti nell'ovatta e poco avvezzi ad affrontare il mondo reale. Quando Willy arriva a casa Banks, mandato da sua madre, lei è la prima che riesce ad aprire un canale di comunicazione con lui, spinta dalla curiosità e dalla voglia di essere diversa dai fratelli, snob e poco divertenti. Non sopporta di essere trattata ancora come una bambina e trova in Willy il suo punto di riferimento: tra i due il rapporto sarà molto stretto. Ashley cresce in modo diverso dai fratelli proprio grazie all'influenza di Willy.

Tatyana Ali in Bel Air 2 A distanza di 30 anni ritroviamo Tatyana Ali, ovviamente cresciuta, ormai donna. Bel Air 2, a distanza di così tanto tempo, non può riprendere il filo da dove era stata interrotta la serie originale, quindi non ci sarà nessuna trama consequenziale e la stessa Tatyana Ali non può vestire i panni di Ashley Banks. Bel Air 2 è stato presentato come una sorta di remake, che riprenderà le vicende della famiglia Banks nei giorni nostri. Tatyana Ali sarà una presenza molto frequente nella nuova serie, interpretando il ruolo di Mrs. Hughes, insegnante di letteratura inglese che riconosce in Ashley, ora interpretata da Akira Akbar, qualcosa di unico. Willy, nella riproposizione, avrà il volto di ​​Jabari Banks.