Rami Malek, trattativa per interpretare Buster Keaton in una miniserie

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La Warner Bros. Television ha annunciato di avere in programma una serie limitata sulla star del cinema muto Buster Keaton. La regia sarà affidata a Matt Reeves, reduce dal suo ultimo film The Batman, e il protagonista potrebbe essere Rami Malek che è attualmente in trattative per il ruolo. L’attore di 41 anni è coinvolto anche nella produzione del progetto insieme a Reeves e altre società. La Warner Bros. intanto sta cercando di acquistare diritti della biografia di Buster Keaton del 2022 come materiale da cui attingere per sviluppare la serie.

Buster Keaton approfondimento Rami Malek, carriera del Premio Oscar per Bohemian Rhapsody Buster Keaton: A Filmmaker’s Life è il titolo della biografia che dovrebbe dare il via alla sceneggiatura di questo progetto targato Warner Bros. Nato nel 1895 in Kansas, Keaton è cresciuto con una famiglia di vaudeville respirando spettacolo e arte fin da bambino. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1917 nella commedia muta The Butcher Boy scritta e diretta da Roscoe “Fatto” Arbuckle che ne era anche uno degli interpreti. Solo nel 1920 arriva per Keaton il primo ruolo da protagonista con The Saphead, un progetto che lancia la sua carriera a Hollywood. Ancora oggi l’artista si ricorda per le sue acrobazie e la sua espressione impassibile che ha conquistato pubblico e critica dell’epoca e in seguito. A un certo punto della sua carriera Buster Keaton ha cominciato a dirigere anche i film come Sherlock Jr., Steamboat Bill e Our Hospitality.

Rami Malek GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Dopo aver vinto il premio Oscar come miglior attore per il suo ruolo nel biopic del 2018 su Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody, la carriera di Rami Malek ha continuato l’ascesa. Il ruolo nella serie tv Mr. Robot nel 2016 già lo aveva messo sotto una buona luce, ma il cinema gli ha dato maggiori possibilità, anche in franchise comici come Una Notte al Museo, Papillon e il recente Amsterdam. Questa nuova miniserie su Buster Keaton segna la sua prima collaborazione con il regista Matt Reeves che poi sarà impegnato anche nel sequel di The Batman con Robert Pattinson.