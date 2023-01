Lioness, Morgan Freeman si unisce al cast con Nicole Kidman

La produzione MTV Entertainment Studios e 101 Studios distribuita da Paramount Plus è in fase di sviluppo: l'attore sarà un segretario di Stato Condividi

Annuncio bomba nelle ultime ore per quanto riguarda la serie Lioness, distribuita da Paramount plus, che vede protagonista Nicole Kidman. È arrivata la certezza che anche Morgan Freeman farà parte del cast della serie attualmente in produzione sviluppata da Taylor Sheridan, che ha già dato vita a un altro prodotto di grande successo come Yellowstone. Lioness si ispira a un programma della Cia realmente esistito e promette di attrarre il pubblico con una trama complessa ma di facile lettura, dedicata principalmente agli appassionati delle storie che si svolgono in ambito militare. La conferma della presenza di Morgan Freeman aumenta la curiosità attorno alla serie, il cui cast smuove già altissime aspettative.

Cosa sappiamo finora di Lioness vedi anche 57 Seconds, la prima foto del thriller con Morgan Freeman Di Lioness si sa ancora poco, la serie è ancora in produzione e il cast in via di definizione. L’ambientazione è quella militare in ambito Cia e il racconto si concentra sulla storia di Cruz Manuelos, interpretata da Laysla De Olivera, una marine reclutata per entrare a far parte del programma Lioness Engagement Team, ossia una squadra con una struttura ben organizzata investita del compito di infiltrarsi in un’organizzazione criminale per distruggerla dal suo interno. Tra gli altri protagonisti della serie ci sarà Zoe Saldaña, che vestirà i panni di Joe, capo del programma Lioness. Nicole Kidman, invece, sarà Kaitlyn Meade, supervisore CIA di lunga esperienza che ha lavorato spesso in scenari particolari e complicati, compresi quelli politici, nei quali ha operato dall’interno. Lioness è una serie prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.



Gli altri protagonisti di Lioness leggi anche Sniff, il nuovo film dal cast stellare In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla serie e la sua sinossi, quel che sappiamo è che il cast è in via di definizione e con la conferma di Morgan Freeman si aggiunge un ulteriore tassello per capire meglio in quale direzione andrà la serie. Morgan Freeman, infatti, è stato scelto per interpretare il ruolo del segretario di Stato Edwin Mullins. Jill Wagner, invece, sarà nei panni di Bobby, un agente della Special Activities Division della CIA. LaMonica Garrett e James Jordan saranno Tucker e Two Cups, due agenti della Special Activities Division nella squadra di Joe che è sposata con Neil (Dave Annable) e che con lui ha due figlie, di cui una è Hannah Love Lanier, che interpreta Kate. Stephanie Nur è Aaliyah, figlia di un uomo d’affari miliardario colluso con i terroristi mentre Austin Hébert è Randy, specialista della sorveglianza.