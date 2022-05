57 Seconds, la prima foto del thriller con Morgan Freeman

Il nuovo lungometraggio, diretto dal registra Rusty Cundieff (Tales From The Hood), è basato sul mondo delle nuove tecnologie e dei colossi farmaceutici

Morgan Freeman e Josh Hutcherson sono i protagonisti del thriller 57 Seconds, che si basa sul mondo della tecnologia e sugli intrighi delle case farmaceutiche. Il film scritto da Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) e diretto da Rusty Cundieff, si basa sul racconto dell’acclamato autore britannico E.C. Tubbs.

Ecco di che cosa parlerà 57 Seconds: Il blogger tecnologico Franklin Fausti (Josh Hutcherson) ha ottenuto l’intervista della vita con il visionario guru della tecnologia Anton Burrell ( Morgan Freeman ). Dopo avere sventato un attacco contro il celebre Burrell, Franklin trova un misterioso anello che il guru ha lasciato cadere. L’anello consente al suo proprietario di viaggiare indietro nel tempo di 57 secondi. Mosso dalla voglia di vendetta e sostenuto da Burrell, Franklin inizia a utilizzare l’oggetto per smantellare una grande azienda farmaceutica, ritenuta la sola responsabile della morte di sua sorella. Presto, però, l’uomo rimarrà immischiato in una insidiosa catena di eventi, che metteranno in ballo molto di più del suo solo destino.

Il cast

Gli attori del cast sono stati annunciati, insieme alla trama, a febbraio del 2022. Nel thriller, incentrato sui viaggi nel tempo, sullo spionaggio e sulla corruzione delle grandi case farmaceutiche, troviamo Morgan Freeman nei panni del guru della tecnologia Anton Burrell, mentre il blogger Franklin Fausti è interpretato da Josh Hutcherson. Il cast include anche Lovie Simone (Selah & the Spades), Greg Germann (Once upon a time), Bevin Bru, Sammi Rotibi, Mark Jacobson, D.A. Obahor, David Kallaway, AJ Rome, Kenneth Kynt Bryan, Matthew Jason Cwern e Marcus Brown, che completano l'ensemble del film.

La casa di produzione di 57 Seconds è la Curmudgeon Films and Revelations Entertainment, mentre i produttori sono Griff Furst, Lori McCreary (Invictus), Gary Lucchesi (Million Dollar Baby) e Thomas P. Vitale. I produttori esecutivi sono Ford Corbett, Som Kohanzadeh, Yoram Kohanzadeh e Miguel Sandoval. Le riprese sono attualmente in corso in Louisiana, ma non sono ancora state rilasciate informazioni sulla data di uscita del film.