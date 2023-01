Grease: Rise of the Pink Ladies, il trailer della serie prequel

Cinema

Dopo una lunga battaglia contro il cancro, si è spenta a 73 anni la cantante e attrice che ha dato il volto alla protagonista del film cult del 1978. Una carriera di successi iniziata come cantante per poi arrivare sul grande schermo, fino a ricevere la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Olivia Newton-John è entrata nella storia del cinema interpretando, accanto a John Travolta, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una ragazza sicura di sé e inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata

Nata a Cambridge nel 1948, dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza in Australia nel 1966 Olivia Newton-John si ritrasferì nel Regno Unito, dove iniziò la carriera nella musica incidendo il suo primo singolo "Till you say be mine”