Harry Styles travestito da Danny Zuko canta un brano di Grease. VIDEO

Che Harry Styles sia un appassionato dei travestimenti di Halloween non è una novità, come ben sanno i fan che ogni anno aspettano la vigilia di Ognissanti per stupirsi con l'ultima trovata del cantante. Quest'anno l'artista ha deciso di vestire gli iconici abiti di Danny Zuko, il protagonista di Grease, pellicola cult del 1978, che ha portato al successo planetario la coppia formata da John Travolta e Olivia Newton-John. Il travestimento è stata l'occasione perfetta per Styles di misurarsi con l'icona della musica pop scomparsa poco meno di tre mesi fa. A lei, la leggendaria Sandy, ha dedicato un emozionante tributo.



Styles vestito da Danny Zuko per Halloween approfondimento Olivia Newton-John, da John Travolta a Oprah: l’addio sui social. FOTO Il live di Los Angeles del 31 ottobre era particolarmente atteso dai fan di Harry Styles, elettrizzati per le celebrazioni di Harryween, la versione Styles della notte di Halloween.

La popstar si è presentata sul palco con capelli scurissimi con la brillantina, il chiodo di pelle e un completo total black composto da jeans dritti e canottiera personalizzata sul retro con la scritta “Harryween” in cristalli rossi, look che ha subito fatto capire al pubblico che l'ispirazione di Halloween 2022 fosse Danny Zuko, personaggio maschile principale di Grease che per tutti ha il volto di John Travolta.

Harry Styles ha pagato un doveroso tributo al musical amato da ben più di una generazione e ha arricchito le sue coreografie con passi ispirati all'universo di Grease. La sua band lo ha ovviamente seguito per questa pazza notte californiana calandosi nei panni degli altri personaggi della pellicola.

Insieme, band e frontman, sono stati immortalati dal solito Lloyd Wakefield, obiettivo ufficiale del Love On Tour, in una tipica situazione Grease: ossia, seduti alla tavola calda con patatine fritte e milkshake.



Il tributo a Sandy/Olivia Newton-John GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Il live di Halloween sarà ricordato per i costumi ma anche per l'emozionante momento in cui Styles ha cantato Hopelessly Devoted To You, celebre brano della soundtrack di Grease cantato da Olivia Newton-John, morta a settantatré anni nell'estate 2022 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Harry Styles, che ha approcciato la canzone con una tonalità altissima, ha dato prova del suo indiscutibile talento vocale nell'interpretare il cavallo di battaglia dell'attrice e cantante britannica naturalizzata australiana, un tributo all'artista, prezioso per far conoscere il repertorio della Newton-John al suo pubblico di giovani fan che non hanno vissuto per ragioni anagrafiche la stagione di Grease.

Il volto dell'attrice scomparsa, nei panni di Sandy, la protagonista del cult, è poi apparso sul maxischermo del palco, per un momento indimenticabile e carico di emozioni.



