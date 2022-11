Serie TV

Nata nel 1938 dalla matita del disegnatore Charles Addams, la mostruosa famiglia è passata dalla carta alla tv e al cinema, conoscendo diverse incarnazioni in live action e animate. Ecco un confronto tra gli attori che hanno interpretato i vari personaggi, dalla serie ABC degli anni 60 a Mercoledì di Tim Burton, uscita su Netflix il 23 novembre e visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Gallery a cura di Gabriele Lippi

Nata nel 1938 dalla matita di Charles Addams, la Famiglia Addams ha avuto numerose incarnazioni sul piccolo e sul grande schermo. La prima serie tv è datata 1964 ed è andata in onda fino al 1966 sulla ABC. Lisa Loring è stata la prima Mercoledì (in basso a sinistra), mentre Ken Weatherwax ha interpretato Pugsley (in basso a destra) e Ted Cassidy (in piedi a destra) ha vestito i panni di Lurch