Dune: The Sisterhood, iniziate le riprese della serie prequel del film

Cos'è il Bene Gesserit

approfondimento

Dune 2, Dave Bautista cambia look per le riprese del film

Il Bene Gesserit (dalla locuzione in latino legale quamdiu se bene gesserit, ovvero "fino a quando si comporterà bene") è una organizzazione fondamentale nell’universo fantascientifico dei romanzi del ciclo Dune di Frank Herbert. È descritta come una sorellanza esoterica i cui membri si sottopongono a un addestramento attraverso lunghi anni, un periodo lunghissimo in cui si fanno condizionare a livello fisico e mentale al fine di ottenere enormi poteri e abilità, così incredibili da apparire magiche. Per via della natura segreta delle loro pratiche e delle abilità simil-magiche, chi non le conosce spesso le chiama streghe.

In questa serie i membri di Bene Gesserit si faranno strada tra le fazioni in guerra, la subdola politica e gli intrighi dell'Imperium. Alla fine giungeranno sul pianeta di Arrakis, meglio noto ai suoi abitanti - così come al pubblico - con il nome di Dune.



Nel terzo romanzo di fantascienza che compone questa epopea letteraria, I figli di Dune (Children of Dune, 1977), lo scrittore statunitense Frank Herbert descrive i membri di Bene Gesserit, e soprattutto la loro missione, con le seguenti parole: “La religione è l'emulazione dell'adulto da parte del bambino. La religione è l'incistamento di credenze passate: la mitologia, che è congettura, i presupposti nascosti di fiducia nell'universo, quelle dichiarazioni che gli uomini hanno fatto in cerca di potere personale, il tutto mescolato a brandelli di illuminazione. E sempre l'ultimo comandamento non detto è 'Non fare domande!' Ma noi ci chiediamo. Naturalmente infrangiamo quel comandamento. Il lavoro che ci siamo prefissate è la liberazione dell'immaginazione, l'imbrigliamento dell'immaginazione al più profondo senso di creatività dell'umanità”. Abbastanza sibillino, d’accordo, ma da queste parole emerge in tutta la sua forza la ragion d’essere dell’ordine chiamato Bene Gesserit.