Dragon Age: Absolution, il trailer della serie anime

La lavorazione di Dragon Age: Absolution è stata annunciata lo scorso giugno e oggi lo show ispirato alla celebre serie videoludica è quasi pronto. Uscirà il 9 dicembre e consisterà in una prima stagione piuttosto breve da sei episodi, ognuno dei quali della durata di mezz’ora. A tirare le redini dell’intera operazione, in veste di showrunner, c’è quella Mairghread Scott già dietro Justice League Dark: Apokolips War. A garantire poi ulteriormente sulla qualità del lavoro e sulla fedeltà al materiale originale c’è la partnership tra Netflix e BioWare . La software house che ha messo in piedi l’universo di Dragon Age ha collaborato infatti attivamente alla creazione di Absolution, aiutando a inventare per la serie una storia inedita ma non estranea alle logiche di questo mondo quasi infinito. La saga videoludica diventa quindi un anime a 13 anni dalla nascita, quando con Dragon Age Origin riuscì di fatto quasi subito a conquistare uno zoccolo duro di appassionati. A contribuire a quell’exploit fu sicuramente proprio la trama, in grado di venire pesantemente influenzata dalle azioni del giocatore e la capacità del team dietro l’IP di costruire tante narrazioni diverse ma credibili. In attesa di Dragon Age: Dreadwolf, che dovrebbe arrivare alla fine del 2023, i fan possono intanto consolarsi con queste nuove vicende che ampliano ancora di più la portata epica del racconto.

Tutti a Trevinter

approfondimento

La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv

Chi ha giocato a un qualunque titolo di Dragon Age ritroverà qui la medesima atmosfera che permea i capitoli del celebre gdr. È vero che l’estetica “anime” (che strizza l’occhio all’animazione giapponese) potrebbe spiazzare ma è anche vero che la serie si muove sempre nel solco di quell’immaginario fantasy fatto di guerrieri e creature ormai familiare agli appassionati. La storia di Dragon Age: Absolution si svolge a Tevinter e ha per protagonista principale Miriam. L’eroina è una mercenaria che, fuggita dalla schiavitù, sarà pronta a lottare per mantenere la sua libertà (e non solo). Attorno a lei si muove un pantheon di personaggi appartenenti a diverse razze che ha sentimenti differenti verso la controversa nazione di Tevinter. Si è scelto qui di non far tornare volti noti a chi ha conosciuto Dragon Age con un joystick in mano, preferendo piuttosto puntare su personaggi nuovi ma comunque in qualche modo simili a quelli già incontrati nel videogame. Ritroveremo così durante gli episodi appartenenti a ogni razza (comprese quelle create apposta per il gioco, come i Qunari) senza tuttavia la sensazione di trovarci davanti qualcosa di già visto. Se non vedete l’ora di sapere di più, non vi preoccupate. Lo show arriverà ufficialmente il 9 dicembre. Anche se sarebbe sciocco non aspettarsi ulteriori sorprese per il 4 dicembre che, come tutti i fan sanno, da anni è ufficialmente diventato il Dragon Age Day.