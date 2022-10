Arrivano su Sky e in streaming su NOW le nuove puntate della serie di Matteo Rovere prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios. Ilia, Yemos e i Ruminales attaccano i Sabini finendo in una trappola, Yemos rimane ferito. Su consiglio di Ersilia, Wiros porta Yemos nella terra dei Tusci dove sapranno curarlo, ma il viaggio non va come previsto

Liberamente reinterpretato da Matteo Rovere, il “Ratto delle Sabine” si è compiuto e la guerra è dichiarata fra i due re di Roma e lo spietato Tito Tazio, il re dei Sabini che in cerca di vendetta tenderà un agguato quasi fatale ai danni dei protagonisti di Romulus ( LO SPECIALE ), la serie prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia che torna con due nuovi episodi, il terzo e il quarto, domani venerdì 28 novembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW (gli episodi saranno ovviamente disponibili anche on demand).

CARBON NEUTRAL

ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA è la prima serie TV italiana certificata carbon neutral. Durante la fase di produzione è stato adottato il rigido protocollo di Zen2030, società benefit italiana che ha come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale dell’intero settore audiovisivo italiano, sulla via delle zero emissioni nette. Una scelta in linea con l’impegno del gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.