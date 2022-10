House of the Dragon 2, Ryan Condal parla delle prossime stagioni

Non abbiamo fatto neanche in tempo a goderci l’ultimo episodio in italiano di House of the Dragon (arriverà lunedì su Sky, una settimana dopo la versione in lingua originale di ieri) che già siamo smaniosi di novità. A rispondere alle curiosità (e anche alle rimostranze) di buona parte dei fan ci ha pensato lo showrunner Ryan Condal , rimasto solo al comando della serie dopo l’abbandono da parte di Miguel Sapochnik alla fine di questa prima stagione. Condal non si è sbottonato troppo sul futuro della saga ma ha dato diverse informazioni interessanti, a partire dal fatto che l’inizio delle riprese della seconda stagione è fissato già per i primi mesi del 2023.

Vietato staccarsi troppo

Condal ha evidenziato la necessità di non staccarsi troppo dal mondo di Westeros, anche per non rischiare di perdere le redini di una storia che, già nella struttura, appare molto diversa da quella alla base de Il Trono di Spade: “La natura della serie implica che siamo sempre impegnati nella produzione in qualche modo. A causa delle tempistiche incredibilmente impegnative dello show, ci sono degli aspetti della serie che si sovrappongono, il che significa che stavamo scrivendo la seconda stagione già molto prima che facessero l’annuncio, mentre eravamo in piena post-produzione della prima”.

L’opera di George R.R. Martin che fa da base a House of The Dragon è molto differente anche nello stile di scrittura dalle Cronache del ghiaccio e del fuoco che ispirarono Game of Thrones: trattandosi di un romanzo scritto come un resoconto storico, vengono infatti stavolta proposte in Fuoco e sangue diverse chiavi di lettura degli eventi, presentate da narratori diversamente affidabili: “Fuoco e sangue è scritto come un libro di storia, tratto da resoconti a volte contrastanti di maestri che hanno la loro agenda”, evidenzia Condel.

Questa situazione ha tuttavia anche lasciato, già in questi primi episodi, molta libertà creativa agli showrunner, che hanno potuto cambiare qualcosa senza sconvolgere eccessivamente le carte in tavola. Basti pensare alla scelta di non far spingere Rhaenyra subito in direzione della guerra, come accade originariamente nel libro.