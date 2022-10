La serie, il cui titolo è provvisorio, è prodotta dalla società tedesca Wiedemann & Berg Film. Le riprese, molte delle quali nel centro di Genova, hanno però causato del malcontento tra i residenti Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In Italia, più precisamente a Genova, in Liguria, si sta girando una nuova serie, non italiana ma tedesca. La nuova produzione Netflix è ad opera della società Wiedemann & Berg Film, celebre in Italia per la serie Dark, prima fiction tedesca sulla piattaforma di streaming. Il titolo, al momento provvisorio, è Criminel.

Criminel, lavori in corso a Genova approfondimento Le 17 migliori serie tv da vedere a ottobre, da Munich Games a Boris La notizia delle riprese in Liguria si è diffusa quando un consigliere comunale ha chiesto chiarimenti alla giunta di Genova su improvvisi divieti di parcheggio comparsi in alcune strade e piazze. Il motivo, come anticipato, è che nel capoluogo ligure si sta girando una nuova serie Netflix. Per la precisione, le riprese si stanno effettuando nei borghi marinari di Sturla e Vernazzola, nel levante cittadino. Il regista è l'austriaco Marvin Kren, che ha diretto anche 4 Blocks, altra serie Wiedermann & Berg, mentre la sceneggiatura è opera di Benjamin Hassler. Francesca Corso, assessore al Marketing territoriale, ha sottolineato le opportunità economiche che il settore cinematografico genera, dando al contempo grande visibilità alla città. L'assessore alla Mobilità Matteo Campora ha aggiunto che in futuro si farà però più attenzione al preavviso da dare alla popolazione in merito ai cambiamenti e ai divieti di parcheggio, mentre la polizia locale si occuperà di controllare che tutte le soste non occupate per esigenze tecniche siano lasciati a disposizione dei cittadini.

Criminel, dove si sta girando GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Si sa che la troupe di Criminel ha lavorato per oltre dieci giorni nella zona di Begato, tra fine settembre e inizio ottobre, soprattutto tra via Enrico Rinaldo e l'area dove sorgeva la Diga: questa zona sarebbe servita per ricostruire alcune zone di Marsiglia. I ciak sono stati effettuati soprattutto in notturna, cosa che ha provocato dello scontento fra i residenti a causa dei rumori e delle luci. Verso metà ottobre la produzione si è poi spostata nel centro storico, in via Lomellini, dove sono state viste al lavoro circa cento di persone. Le riprese proseguiranno poi ancora tra Genova e la Liguria, anche se le prossime tappe sono al momento top secret.