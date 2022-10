Nel dietro le quinte della serie tratta dal libro autobiografico di Tembi Locke, tutti ci parlano di quanto è bello il nostro Paese ma soprattutto di quanto l’amore possa aiutare a superare qualunque difficoltà. From Scratch sarà disponibile su Netflix dal 21 ottobre Condividi

From Scratch - La forza di un amore ha in primis il merito di ricordarci quale fortuna sia vivere in un Paese meraviglioso come il nostro. Un regalo della buona sorte cui spesso gli stessi italiani fanno fatica a rendersi conto. Ben vengano quindi prodotti come la nuova mini-serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dal 21 ottobre in streaming, dove un occhio esterno si posa anche su tutta quella bellezza che troppo spesso diamo per scontato. La piattaforma che ospita questo prodotto, ispirato alle vicende dell’omonimo best-seller di Tembi Locke, ha messo online un simpatico video di backstage che è molto utile per entrare nel mood della serie.

Ricominicio da me vedi anche Buon compleanno Zoe Saldana, l'attrice festeggia 42 anni “Una giovane ventenne nera studia in Italia per un semestre e si innamora inaspettatamente di uno chef italiano”. È la stessa Attica Locke (produttrice esecutiva insieme alla sorella Tembi) a spiegare la semplice premessa da cui parte la serie. La storia raccontata è in parte proprio quella dell’autrice Tembi Locke, che con il suo From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home ha voluto provare “a cancellare l’idea di confine” perché “dovunque siamo tutti portiamo essenzialmente le stesse identiche cose nel cuore”. I personaggi si muovono tra Firenze, la Sicilia e il Texas, alla ricerca di un posto nel mondo che non per forza deve essere in fondo uno solo. La giovane Amahle “Amy” Wheeler si riempie di bellezza, ha voglia di ricominciare a vivere da zero (o “from scratch”, se preferite l’inglese) e il suo desiderio di vivere finirà per essere trasmesso pure a Lino, uno chef che è andato oltre le tradizioni familiari pur di diventare un cuoco. I due protagonisti si danno amore e forza a vicenda, finendo per insegnare anche ai loro genitori qualcosa che non sapevano o quantomeno avevano dimenticato. Ad interpretare Amy Wheeler c’è la star di Avatar Zoe Saldana, che non ci ha messo molto a farsi prendere dal progetto: “Quello che più mi affascinava era scoprire come fosse sposare chi appartiene alla cultura italiana”, ha detto l’attrice che, dopo la serie ha scoperto un po’ di cose sulla nostra patria, tipo che è piena di persone passionali e di una storia difficile da cancellare.

L’amore domina senza regole vedi anche La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv “L’amore domina senza regole”, dice il personaggio di Lino alla sua amata garantendole che “da noi si dice così”. Potreste non ricordare di aver sentito proprio la stessa frase ma il concetto, alla base di tutto il racconto, resta condivisibile. A dare corpo al protagonista, romantico un po’ come da stereotipo, è Eugenio Mastandrea. L’attore romano qui si “finge” siciliano per ragioni di sceneggiatura, dando prova di un talento già espresso a teatro e in serie tv come La fuggitiva: “Credo che sia una grande storia d’amore e una grande storia di vita”, ha detto Mastandrea di From Scratch. Il cast italo-americano della serie conta, oltre ai due protagonisti, anche Danielle Deadwyler (la sorella di Amy) e un grande attore come Keith David (che interpreta il padre di lei). La famiglia italiana è invece rappresenta da Lucia Sardo (vista nella fiction L'onore e il rispetto) e Paride Benassai (Baarìa di Tornatore). “Non servono tante cose per fare qualcosa di bello, per vivere una vita di arte e bellezza. Puoi farlo ‘partendo da zero’”, ci dice Tembi Locke, in una storia che in fondo ci ricorda quanto basti poco a volte per essere felice. Quella ricetta “mangia, prega, ama”, che ha fatto il successo di un altro libro poi adattato, ci viene ricordata più o meno anche qui. D’altronde, almeno sullo schermo, sembra funzionare abbastanza bene.