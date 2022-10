Le indagini di Belascoaran, tutto quello che c'è da sapere

Lo show è basato su tre dei dieci romanzi della saga letteraria con protagonista il detective privato che sul piccolo schermo ha il volto del messicano Luis Gerardo Méndez

Gli appassionati di storie poliziesche con venature comiche non potranno lasciarsi sfuggire gli episodi de Le indagini di Belascoaran, la nuova serie spagnola targata Netflix in onda sulla piattaforma di straming dal 12 ottobre. Il titolo, visibile anche via Sky Q e Now tramite la app Smart Stick, promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con le avventure dell'affascinante protagonista: il detective privato Héctor Belascoarán Shayne interpretato da Luis Gerardo Méndez, noto al pubblico per il ruolo di Victor Tapia in Narcos: Messico.

La serie basata sulla saga dei romanzi di Paco Ignacio Taibo II vedi anche Westworld, Lisa Joy parla di possibili spin-off Basato sui romanzi di Paco Ignacio Taibo II, scrittore spagnolo naturalizzato messicano, classe 1949, tra i più prolifici e famosi autori di narrativa e saggistica di carattere mistery e poliziesco, Le indagini di Belascoaran rappresentano la trasposizione per il piccolo schermo delle avventure contenute nel ciclo di romanzi (dieci) con protagonista il detective Belascoarán ambientate a Città del Messico nei movimentati anni Settanta. In questa cornice pittoresca e corrotta, il detective, che ha lasciato la moglie e una carriera più sicura, si mette a condurre indagini di poco conto giungendo a investigare su casi grossi che coinvolgono serial killer e pericolosi criminali con l'aiuto di una piccola squadra nella quale figura anche sua sorella Elisa (l'attrice Irene Azuela). Nella prima stagione distribuita da Netflix - cui potrebbe seguire un secondo ciclo di episodi, decisione che dipende dall'accoglienza della stagione di debutto - sono raccontati i fatti di tre romanzi della saga di Taibo II, pubblicata a partire dal 1976. Nello specifico, si tratta di Giorni di battaglia, Il fantasma di Zapata e Niente lieto fine. Come detto, l'abbondanza di romanzi della stessa saga fa ipotizzare la possibilità di un seguito per lo show.



Luis Gerardo Méndez, un protagonista affascinante approfondimento The Wicker Man, in lavorazione una serie TV tratta dall'horror cult Sviluppato nel pieno rispetto dei canoni classici del genere investigativo e con un copione che spazia tra il mistery drama e la commedia, Le indagini di Belascoaran ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più apprezzati della stagione complice anche un cast di interpreti in parte già noti al pubblico internazionale. Oltre al protagonista, il quarantenne messicano Luis Gerardo Méndez, e la Azuela, tra gli attori c'è anche Paulina Gaitán, anche lei volto di Narcos. Altro punto di forza della serie è l'ambientazione dello show che segue le descrizioni di Taibo II della società messicana degli anni Settanta. Giornalista di cronaca, oltre che scrittore, l'ideatore di Belascoarán è anche un fine osservatore del suo tempo e non manca di fornire al lettore una panoramica delle condizioni del Paese negli anni del PRI, il Partito Rivoluzionario Istituzionale, che ha governato saldamente fino al 2000.