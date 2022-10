In arrivo una serie TV tratta dal Barone Rampante di Italo Calvino

Occasione di ritrovo per i nomi che contano del settore cinematografico, il BFI London Film Festival ha ospitato una masterclass con protagonista Lorenzo Mieli , fondatore di The Apartment Pictures . Il produttore ha annunciato che la sua società ha acquistato i diritti del romanzo di Italo Calvino Il Barone Rampante sul quale sarà basata una nuova miniserie. Mieli che ha sottolineato il suo amore per il grande scrittore italiano, ha detto che il progetto è in fase di pre-produzione.

C'è voluto molto lavoro e molto tempo per portare a casa i diritti dell'opera di Calvino, ha raccontato Lorenzo Mieli al pubblico del panel di Londra. Il produttore ha detto che ha impiegato tre anni per giungere a questo traguardo che considera importantissimo. Dopo aver sottolineato la centralità e la rilevanza di Calvino nel panorama dei narratori italiani, Mieli ha aggiunto che, al momento, è alla ricerca di un regista che capisca e apprezzi la produzione di Calvino quanto lui. Il Barone Rampante, secondo le intenzioni del fondatore di The Apartment, diventerà una serie limitata per la tv. Data la fama dell'opera, una delle più conosciute e tra le più vendute di Italo Calvino, Mieli è ben consapevole di essersi dato un compito importante.

Il capolavoro di Italo Calvino, parte della Trilogia Araldica

Scritto e pubblicato per la prima volta nel 1957, Il Barone Rampante è il primo capitolo di una trilogia - detta Araldica o Trilogia dei nostri antenati - che il romanziere nato a Cuba scrisse per raccontare l'uomo contemporaneo attraverso un percorso allegorico e fantastico. Il Barone Rampante segue a Il visconte dimezzato (1952) e precede Il Cavaliere Inesistente (1959) ed ha per protagonista Cosimo Piovasco di Rondò, un nobile ligure che, per un litigio futile, si allontana dalla famiglia per intraprendere la sua crescita. Ambientata nel Settecento, la storia procede per incontri importanti per il protagonista e avventure straordinarie con un finale degno della grande narrativa del secolo scorso. Mieli ha ammesso di essere stato ossessionato da Calvino e ha parlato con entusiasmo della nuova sfida creativa che lo aspetta. La notizia della nuova produzione è stata riportata dalla stampa internazionale che ha seguito con interesse tutte i grandi successi prodotti nelle ultime stagioni da The Apartment. Tra questi, la serie televisiva L'Amica Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, È stata la mano di Dio, ultima opera di Paolo Sorrentino candidata agli Oscar nel 2022 e Bones And All per il quale il regista Luca Guadagnino ha vinto il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, edizione numero settantanove.