I due indagano su svariati casi che nelle precedenti stagioni, così come in questa, li porteranno a girare ogni parte del mondo, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dalla scena del cabaret berlinese fino al settore finanziario in crisi passando per la nascita di violenti partiti politici nazionalisti, questo show televisivo è un period drama che racconta in maniera approfondita un periodo storico da non dimenticare mai, soprattutto onde evitare di commettere nuovamente i medesimi errori che provocarono il secondo conflitto mondiale. La quarta stagione di Babylon Berlin torna dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la quarta stagione (doppio episodio tutti i martedì su Sky Atlantic). Potete guardare il trailer ufficiale di Babylon Berlin 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Oggi è il grande giorno: su Sky Atlantic arriva Babylon Berlin 4, il nuovo capitolo della serie televisiva ambientata nella Germania di fine anni '20 (del secolo scorso, si intende). Martedì 11 ottobre inizia la quarta attesissima stagione dello show drama tratto dal romanzo di Volker Kutscher, La morte non fa rumore. La serie Sky Original è la più costosa della storia della produzione televisiva tedesca, e ogni sua stagione è stata acclamata da critica e pubblico. Il merito di tanto successo va anche agli eccezionali attori Volker Bruch e Liv Lisa Fries, rispettivamente nei ruoli del detective Gereon Rath e di Charlotte Ritter.

Il detective Gereon Rath prosegue con le sue investigazioni, ritrovandosi a condurre indagini in un mondo che non conosceva: l'ambiente della boxe. E questo mondo si rivelerà ai suoi occhi stupiti pieno zeppo di personaggi assai vicini alle SA di Hitler, come scoprirà con grande sorpresa Rath.

La quarta stagione inizia a fine anni Venti, quando la Repubblica di Weimar ha ormai perso la propria forza. La Borsa crolla, portando in tutto il mondo effetti disastrosi e inaugurando il nuovo decennio all'insegna della Grande Depressione. Uno scenario che rende massime protagoniste la miseria di tipo economico e anche la miseria a livello morale. Questo è purtroppo il terreno fertile in cui affonda le radici l'antisemitismo, che comincia a diffondersi in maniera rapida e incontrollata.

Questo poliziotto è l'anima buona della serie televisiva, l’eroe positivo. È stato trasferito da Colonia a Berlino per lavorare nella sede della polizia di quest’ultima. È un veterano della Prima Guerra Mondiale, afflitto da un disturbo da stress post-traumatico e distrutto dal dolore per la perdita di suo fratello durante la guerra. È l'inizio dell'anno 1931 e vedremo Gereon sotto copertura.

Gereon Rath (il detective interpretato da Volker Bruch) è l’ispettore capo della squadra omicidi. È un uomo molto serio, dedito al lavoro ma ricco di sfaccettature inaspettate, come per esempio un'imprevedibile passione per il ballo.

Dall'altra parte invece c'è Toni, la sorella di Charlotte, e tutti quelli che come lei hanno perso tutto, dal denaro al lavoro, dalla casa alla dignità. Sono diventati dei senzatetto, vagano per le strade di Berlino con un gruppo di giovani coetanei, tutti uniti nel lottare per sopravvivere. Toni è la sorella di Charlotte Ritter, la quale è molto preoccupata per la sua sorte. A fare da sfondo c’è una situazione economica, politica e storica che vedrà il potere dei nazisti marciare sempre di più verso l'affermazione.

Tra i personaggi secondari, troviamo l'industriale Alfred Nyssen, che investe i suoi profitti ed è animato da grandi ambizioni, traendo profitto dalla crisi economica. Tanti altri utilizzano il caos in cui è precipitata Berlino per fare affari, per esempio il mafioso americano Abe Goldstein, il quale ostenta le sue ricchezze con spudoratezza.

Il cast



La quarta stagione di Babylon Berlin ha come massimi protagonisti Volker Bruch (Generation War, The reader – A voce alta) e Liv Lisa Fries (The Wave, Counterpart). I due sono affiancati da un cast eccezionale che riunisce sullo stesso set Lars Eidinger (Sils Maria, Personal Shopper), Benno Fürmann (La setta dei dannati, Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia), Karl Markovics (Grand Budapest Hotel, La vita nascosta – Hidden Life) e Christian Friedel (Il nastro bianco).



A dirigere gli episodi ci sono tre registi: Henk Handloegten (Learning to Lie, An Old Maid), Achim von Borries (4 Days in May, Alone in Berlin) e Tom Tykwer (Lola Corre, Profumo, Cloud Atlas).

Babylon Berlin è diventata fin dal suo esordio sullo schermo (nel 2017) la serie televisiva più rappresentativa delle produzioni tedesche, trasformatasi in men che non si dica in un caso mondiale.