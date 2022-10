The Idol, la serie con The Weeknd nel 2023 su Sky. Il teaser

Co-creata e diretta da Sam Levinson, geniale autore di Euphoria, la serie approderà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il prossimo anno

“Dalle menti malate e perverse del creatore di Euphoria Sam Levinson e di Abel (The Weeknd) Tesfaye”, si leggeva nelle prime immagini rilasciate della nuova, attesissima ossessione HBO, e già questo basterebbe a spiegare l’attesa e il mistero che circonda questo nuovo titolo in arrivo nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.