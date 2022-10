Suburræterna, annunciata le serie che espande l’universo Suburra

Primi ciak a Roma per Suburra eterna

In questi giorni sono stati effettuati i primi giorni di riprese nella Capitale per Suburræterna, Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione. La storia è originale e va a delinearsi su un piano narrativo diverso rispetto a Suburra, proprio per iniziare l’ampliamento della serie verso altre direzioni. Per questo motivo cambieranno anche i personaggi e i loro interpreti, almeno in parte. Saranno in tutto otto gli episodi, che però avranno firme diverse. Infatti, i primi quattro saranno diretti da Ciro D’Emilio mentre gli ultimi quattro avranno la regia di Alessandro Tonda. Il primo episodio si chiamerà “Fuochi d’artificio”, come rivela la cover della sceneggiatura fotografata e postata sui profili social Netflix per l’annuncio dell’inizio delle riprese. “Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia stanno per tornare. Sono iniziate le riprese di SUBURRA ETERNA, nuovo progetto che espande l'universo di Suburra e prende vita dopo gli eventi dell'ultima stagione. In arrivo su Netflix nel 2023”, scrive Netflix. Non si fa cenno al personaggio di Alessandro Borghi, che probabilmente sarà uno di quelli assenti nello spin-off.