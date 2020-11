Suburra, la colonna sonora è di Piotta

Piotta si è raccontato su Instagram: "Ho partecipato a molti film con le mie canzoni, o anche come consulente musicale, ma realizzare un’intera colonna sonora originale non mi era mai successo!"

Dieci brani, uno per ogni episodio e personaggio, il cantautore ha curato le musiche cerando di raccontare sfumature, caratteristiche e atmosfere della serie , grande entusiasmo raccontato anche attraverso un post sul suo profilo Instagram che conta più di 40.000 follower, queste le sue parole: “Ho partecipato a molti film con le mie canzoni, o anche come consulente musicale, ma realizzare un’intera colonna sonora originale non mi era mai successo! E non parliamo di un piccolo film, ma di Suburra, un’intera serie tv internazionale, dalle musiche di commento ai brani rap, e un format mai ideato prima”.

approfondimento

Suburra: chi è Giacomo Ferrara, l'attore che interpreta Spadino

Nei giorni scorsi Tommaso Zanello, questo il nome all’anagrafe, ha presentato il brano La giostra, contenuto all’interno dell’album e accompagnato da un video musicale con protagonista Beatrice Bruschi: “Dedicato a Metropoliz e i suoi abitanti, che con le loro vite e i colori delle loro opere fanno di Roma una città più bella e accogliente”.

In seguito, il cantautore ha aggiunto: “Ve ne parlo un po'. Diretto da Glauco Citati e prodotto dalla Maestro, ha per protagonista Beatrice Bruschi. Con lei altre due figure femminili, a rappresentare le tre Parche, che presiedono al destino degli uomini, in questa sorta di spin off del mondo Anacleti. Non a caso c'è anche l'attore Alessandro Proietti, uno dei volti più presenti della famiglia in Suburra, nonché giovane musicista prodotto da La Grande Onda”.