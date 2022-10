Vita da Carlo, la seconda stagione della serie tv con Carlo Verdone

Cinema

L'attore e regista romano, nel corso della sua lunga carriera, ha sempre saputo trovare il modo di rinnovare e cambiare registro, passando dai film con i personaggi alle commedie malinconiche. Molte sue battute sono diventate iconiche. Ecco una rassegna delle 20 migliori frasi tratte dai suoi film in ordine di gradimento

Da Viaggi di Nozze (1981) – Jessica: [In auto] E come 'o famo? - Ivano: 'O famo strano! - Jessica: 180? - Ivano: 2 e 20! Te va? - Jessica: Me piace!