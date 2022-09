Mr. & Mrs. Smith, nella serie Amazon Parker Posey e Wagner Moura

Chi è Parker Posey

approfondimento

Mr. & Mrs. Smith, Maya Erskine nel cast

Parker Posey è stata recentemente vista nella serie antologica di AMC Tales of the Walking Dead e nella serie limitata HBO Max The Staircase, acclamata dalla critica. I suoi altri crediti televisivi includono il reboot di Netflix di Lost in Space e Search Party, The Good Wife e Tales of the City. Per quanto riguarda il cinema, è nota per essere apparsa in film di Christopher Guest come Campioni di Razza, A Mighty Wind e Sognando Broadway insieme a film come La vita è un sogno e C’è posta per te.