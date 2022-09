Sagrada Familia, il trailer della serie Netflix

Sagrada Familia è la nuova produzione firmata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in arrivo a ottobre.

sagrada familia, il trailer e il cast

L’attrice spagnola Najwa Nimri, celebre per il ruolo di Alicia Sierra ne La Casa di carta e per quello di Zulema Zahir in Vis a vis - Il prezzo del riscatto e in Vis a vis - L'Oasis, è la protagonista di Sagrada Familia.