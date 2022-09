Ramy 3, il trailer svela il ruolo di Bella Hadid

Nelle immagini della nuova stagione della serie è possibile avere un'anticipazione del ruolo di debutto della top model, che interpreterà una “fidanzata strana” Condividi

È finalmente possibile dare uno sguardo a Bella Hadid nel suo debutto come attrice nello show Hulu di Ramy Youseff, Ramy. Il cameo della top model nello show era stato annunciato a marzo e adesso, nel trailer della terza stagione, è possibile vedere per pochi secondi la sorella di Gigi in azione.

Ramy, il ruolo di Bella Hadid approfondimento Bella Hadid, esordio da attrice nella terza stagione di Ramy Bella Hadid compare solo alla fine del trailer, un assaggio strategicamente veloce tanto che la modella nello spezzone sorride solamente. Nella terza stagione di Ramy, serie che racconta la vita di un americano musulmano di prima generazione, la 25enne interpreta Lena, che sembra entrare in contatto per la prima volta con il protagonista grazie al suo migliore amico Steve. "Non devi essere musulmano?" chiede Ramy al suo amico, suscitando una risatina silenziosa da Hadid. "Nah, faranno entrare chiunque", la replica di Steve. Secondo Deadline, Bella Hadid sarà una "guest star ricorrente" nello show, quindi è possibile che si vedrà spesso nel corso della terza stagione. In un'intervista con GQ, Youseff e Hadid hanno rivelato che la modella interpreterà una "fidanzata strana". Se inizialmente si pensava che sarebbe uscita con Ramy, ora sembra che la sua relazione sarà effettivamente con Steve. "La gente probabilmente pensava che il mio primo lavoro da attrice sarebbe stato qualcosa di super sensuale e sexy", ha dichiarato la modella nell'intervista, sottintendendo che il suo ruolo in Ramy non sarà assolutamente così. Youseff ha affermato che la trama scritta per il personaggio di Hadid è “una delle sceneggiature più strane” che abbia mai scritto. La terza stagione di Ramy debutterà su Hulu il 30 settembre.

Bella Hadid, la lotta contro l'ansia GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv In una recente intervista per i-D, Bella Hadid ha parlato dei suoi problemi con l'ansia, con cui combatte da quando era piccola. "Crescendo, credevo che fosse normale avere quest'ansia cronica e provare stati dissociativi, piangere ogni giorno e non sapere chi fossi. Che si trattasse di avere disturbi alimentari o di fumare un pacchetto di Marlboro dall’età di quattordici anni, pensavo ‘questo è quello che fanno tutti i giovani!’” ha spiegato la modella. “Mi ero resa conto che stavo cercando di capire perché mi sentissi così. E in realtà avevo solo bisogno di andare in terapia”. Nell'intervista Bella Hadid ha parlato anche della sua prima esperienza da attrice, in Ramy. “Andare sul set e vedere diverse persone palestinesi, arabe e con cui condivido radici culturali è stato veramente bellissimo. Piangevo quando arrivavo sul set, e non lacrime di tristezza, capisci?”.