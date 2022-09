Cobra Kai 5, tutti gli Easter Eggs

In Karate Kid 3 Terry Silver vuole vendicarsi per il suo compagno di guerra John Kreese, ma va da Daniel fingendo di voler fare ammenda per conto del Cobra Kai. Visita il dojo del maestro Miyagi presentandosi come l’apprendista Kim Sun-Yung, esperto di arti marziali. Nella serie questo momento diventa molto importante perché permette di approfondire la tecnica di questo personaggio e alcuni suoi discepoli vanno in America per lavorare al dojo di Terry Silver.

L’episodio 2 di Cobra Kai 5 è caratterizzato da un breve flashback che ci mostra l’infanzia di Chozen in cui egli parla del suo allenamento nelle arti marziali con suo zio che era Sato, il rivale del signor Miyagi a Okinawa. In Karate Kid 3 Sato e Chozen sono i nemici principali per la maggior parte del film, anche se Sato poi cambia idea restando a bocca aperta per il coraggio di Daniel e Miyagi durante una brutta tempesta.

In Karate Kid 2 Terry Silver assume un maestro di karate mercenario di nome Mike Barnes per aiutarlo a distruggere LaRusso e Miyagi durante l’All-Valley Karate Tournament. Nell’episodio 3 di Cobra Kai 5 una versione adulta di Barnes torna e fa riferimento a un vecchio contratto che lui e Silver avevano fatto per l’occasione, ma poi ammette di averlo perso molto tempo fa.

Passione bonsai

Chi non ha provato a coltivare un bonsai dopo aver visto i film di Karate Kid? La cura con cui Miyagi si occupa dei suoi piccoli alberi è ipnotica e ispirante. Pertanto la serie Cobra Kai non poteva non ricordare questa tradizione e il business che avviano Daniel e il suo maestro nel terzo film della saga. Terry Silver e i suoi scagnozzi spesso tentano di distruggere i loro bonsai, quindi non stupisce che nella quinta stagione di Cobra Kai Daniel LaRusso spenda molti soldi per acquistare 3 bonsai molto rari, in memoria di Miyagi.

Jessica Andrews

Quando Amanda lascia temporaneamente Daniel, torna a casa in Ohio e riprende i rapporti con Jessica Andrews. Il personaggio interpretato da Robyn Lively nella saga cinematografica è uno dei legami più forti di Daniel San, anche se dietro le quinte c’era un po’ di disagio da parte dell’attore Ralph Macchio che non si trovava a suo agio a recitare scene romantiche con Lively che aveva solo 16 anni all’epoca, mentre lui 27. Cobra Kai spiega quesa amicizia femminile con il trasferimento di Amanda a Los Angeles e il ritorno di Jessica in Ohio.

Il dolore non esiste

La nuova sensei del Cobra Kai, Kim Da-eun interpretata da Alicia Hannah-Kim, ammonisce i suoi studenti con la frase "il dolore non esiste!". Questa è una variazione di una delle famose battute di John Kreese del primo film di Karate Kid: "Il dolore non esiste in questo dojo, vero?" a cui i suoi studenti rispondevano "No Sensei!”.

Una truffa molto stupida

Durante la serata degli adulti nella discoteca, Daniel e Chozen fanno riferimento a una famigerata gaffe di Karate Kid 2. Nel film, Chozen usa una bilancia truccata per imbrogliare la gente del posto e Daniel rivela inavvertitamente il suo piano facendo cadere i pesi e rompendone uno a metà. Quando Daniel e Chozen menzionano questo alterco in Cobra Kai, riconoscono che non aveva senso e Chozen scherza sul fatto che non è stato il suo piano più intelligente, trasformando abilmente questo errore in un aspetto del suo personaggio. Chozen infatti non era esattamente un genio in Karate Kid 2, ma un cretino arrogante. Cercare di truffare le persone è in linea con la sua personalità dell’epoca.

Finiscilo!

Quando Silver ordina ai suoi scagnozzi di picchiare Johnny nel finale di stagione, dice "Finiscilo!" un richiamo alle istruzioni di John Kreese allo stesso Johnny durante le finali del torneo All-Valley in The Karate Kid. È divertente quante volte le cose si chiudono in questo universo immaginario.

Kumiko

Quando Chozen si ubriaca nell'episodio 9, rivela di provare sentimenti per Kumiko, che era la ragazza di cui Daniel si era innamorato a Okinawa in Karate Kid 2. La battaglia finale di quel film ha visto Chozen rapire Kumiko e tenerla in ostaggio. Daniel ha sconfitto Chozen in una battaglia finale, gli ha mostrato pietà e lo ha indirizzato su un percorso di vita migliore. Ma nutre ancora un'intensa vergogna per le sue azioni del passato, e quindi ha presumibilmente nascosto il suo amore per Kumiko fino a quando non l’ha chiamata al telefono in questo episodio per dirle che quando tornerà ad Okinawa, ha bisogno di vederla e dirle qualcosa di importante. L'adulta Kumiko, interpretata da Tamlyn Tomita, è apparsa in precedenza nella terza stagione di Cobra Kai, in una scena in cui Daniel visita il Giappone per un viaggio d’affari.