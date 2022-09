Willow, Christian Slater nella serie. Warwick Davis: “Fantastico"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stato annunciato che uno dei membri del cast dell'attesissima serie televisiva “Willow” sarà niente po’ po’ di meno che Christian Slater.



Il mitico attore farà parte dello show che arriverà il 30 novembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il personaggio interpretato dalla star sarà un amico di Madmartigan.

Warwick Davis, che interpreta il protagonista, ha rivelato: “Non vedo l’ora che lo guardiate nella serie, è fantastico”. Warwick Davis - per chi non lo sapesse - è l’attore, conduttore televisivo e comico britannico affetto da nanismo che interpreterà Willow Ufgood nella serie in arrivo.



Durante il D23 Expo è stato fatto l’annuncio relativo alla presenza stellare di Slater e nella stessa occasione è stato mostrato il trailer di Willow.

Christian Slater approda nello show dopo essere stato un membro del cast di un’altra serie, ossia Mr. Robot. Ma il mitico Slater è una leggenda soprattutto del grande schermo targato anni Novanta, famoso com'è per i suoi ruoli indimenticabili in capolavori targati Nineties del calibro Robin Hood e Intervista col vampiro.

Il suo nome è indissolubilmente legato anche a una pellicola degli anni Ottanta, ossia Il nome della rosa (uscito nel 1986) in cui un giovanissimo Christian Slater interpretava la parte di Adso da Melk.