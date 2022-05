Willow, Disney + pubblica il primo trailer della serie fantasy

La clip è stata mostrata in un panel nella Star Wars Celebration in corso in California. La nuova avventura inizierà il prossimo autunno, a partire dal 30 novembre Condividi

Gli appassionati di fantasy e dei classici del genere degli anni Ottanta saranno entusiasti delle prime immagini di Willow la serie che è chiamata a portare avanti sul piccolo schermo le avventure del protagonista dell'omonimo film del 1988 diretto da Ron Howard basato su un soggetto ideato da George Lucas.

La Star Wars Celebration, convention di quattro giorni di Anaheim, in California, è la sede giusta per presentare ai fan il primo trailer dello show, poco più di un minuto di immagini che rendono bene l'idea delle atmosfere incantate in cui è ambientata la storia.



Willow la serie sequel del cult di Ron Howard approfondimento Auguri a Richie Cunningham, Ron Howard compie 65 anni! Sequel del cult dark fantasy dei tardi anni Ottanta, Willow arriverà nel catalogo Disney + in streaming dal 30 novembre, sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

L'idea di George Lucas è quella di tornare a dare lustro a una storia epica e gloriosa capace di trasportare gli spettatori in uno straordinario viaggio verso l'ignoto. I motivi del film, l'unione delle forze magiche dei protagonisti per difendere il proprio regno dalle oscure forze malvagie, sarà il grande tema anche del nuovo show dove non mancheranno colpi di scena e, soprattutto, azione e combattimenti.

Nello show torna il protagonista del film A sorpresa, per presentare il titolo ai fan, alla convention californiana sono apparsi sul palco Warwick Davis e Ron Howard, rispettivamente protagonista e regista della pellicola di culto prodotta da Lucasfilm; i due sono stati raggiunti dal resto del cast e hanno rilasciato dichiarazioni cariche di entusiasmo sulla nuova produzione. Davis, in particolare, è più che felice di tornare a calarsi nei panni del suo precedente personaggio e ha ribadito che recitare in quel film è stata una delle esperienze più belle della sua vita. Nel sequel televisivo tornerà anche Johanne Whalley nelle vesti di Sorsha, mentre la vera figlia di Davis, Annabelle, sarà la figlia di Willow sullo schermo. Anche l'altro figlio maschio di Warwick Davis è nella produzione e ha lavorato come controfigura dell'attore.

Willow, una produzione Imagine Entertainment, Lucasfilm Television, Lucasfilm e MGM Television, può contare su Jonathan Kasdan come showrunner che ha anche firmato la sceneggiatura della prima puntata della serie; Ron Howard è nel progetto come membro di un folto gruppo di produttori. Jonathan Entwistle, invece, è il regista del pilot.