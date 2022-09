L’8 settembre è lo Star Trek Day: cos’è e come festeggiarlo

La data celebra la messa in onda del primo episodio di una delle serie di fantascienza più longeve di sempre. Per festeggiare l’anniversario come si deve, ecco tutto quello che devi sapere sulla giornata Condividi

Nel 1964 Gene Roddenberry propose alla NBC la serie Wagon Train to the Stars, una prima versione di Star Trek. La sua creatura non convinse però subito i dirigenti del network, che gli commissionarono un secondo episodio pilota da girare tenendo presente le loro indicazioni. La puntata, meno attenta all'aspetto filosofico e più focalizzata sull'avventura, stavolta fece breccia nei cuori dei capi della NBC che commissionarono finalmente una prima stagione dello Star Trek che tutti conosciamo. L'8 settembre 1966 andava quindi in onda negli Stati Uniti La trappola umana, il primo episodio di una serie che con il tempo sarebbe diventata iconica, al punto da generare uno dei franchise fantascientifici più longevi di sempre. A distanza di 56 anni, Star Trek è ormai diventato talmente importante per i fan da avere un giorno a esso dedicato. L'8 settembre di ogni anno si celebra infatti la venuta al mondo di Spock e compagni ma come prepararsi alla ricorrenza, che quest'anno promette di essere più speciale che mai?

Tanti auguri a Trek vedi anche È morta Nichelle Nichols, una delle protagoniste di “Star Trek” Sarebbe sbagliato ridurre Star Trek al rango di una semplice serie. In più di mezzo secolo l’universo creato da Roddenberry si è espanso, comprendendo addirittura adattamenti cinematografici e trasposizioni a cartoni animati e a fumetti. L’equipaggio dell’Enterprise ha viaggiato a lungo portandosi dietro di sé un seguito sempre più ampio e la celebrazione annuale dell’8 settembre ha acquistato nel tempo sempre più importanza. Quest’anno lo Star Trek Day è particolarmente speciale per diverse ragioni. Nel 2022 si festeggiano per cominciare i quaranta anni tondi del lungometraggio Star Trek II: L'ira di Khan diretto da Nicholas Meyer e amatissimo dai fan anche per lo spazio dedicato a uno degli antagonisti più amati: il crudelissimo superuomo Khan, terrestre geneticamente modificato e shakespeariano nel suo essere a suo modo tragico. C’è però anche un’altra ragione non da poco a rendere questo Star Trek Day unico per tutti gli amanti del franchise: sarà infatti il primo 8 settembre senza Nichelle Nichols, il mitico tenente Uhura, scomparsa il 30 luglio di quest’anno a 89 anni. L’interprete sarà celebrata a dovere in questa giornata speciale.

Come festeggiare leggi anche Star Trek debuttava 55 anni fa sulla Nbc con il primo episodio L’omaggio a Nichols sarà il momento più emozionante dal punto di vista emotivo dell’evento principale di questo Star Trek Day allo Skirball Cultural Center di Los Angeles. Da lì partiranno poi una serie di collegamenti da altre città statunitensi, dove sono stati allestiti diversi set in realtà aumentata che permetteranno di immergersi in maniera inedita nei luoghi della serie e si preparano anche altre sorprese. Per chi non potesse esserci in presenza, anche per motivi geografici, il tutto sarà fruibile in diretta streaming (tutte le informazioni nel dettaglio le trovate qui, al sito ufficiale dell’evento). Buon Star Trek Day e, come direbbe Spock, “Lunga vita e prosperità” a tutti.