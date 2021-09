Star Trek debuttava 55 anni fa sulla Nbc con il primo episodio

È l’8 settembre 1966 quando la serie venne trasmessa per la prima volta sulla NBC. Titolo del primo episodio: “Trappola Umana”. In più di mezzo secolo, sono state create diversi spin-off televisivi e realizzati 13 film. Ecco qualche curiosità

Le critiche iniziali

Prima di riuscire ad “esplodere” conquistando il favore del pubblico, per la serie ci volle molto tempo: il primo episodio pilota, “The Cage”, venne infatti rifiutato dalla Nbc. Venne quindi proposto il secondo episodio pilota, “Oltre la Galassia”, mandato in onda ma con scarso seguito. Per tre stagioni la serie rimane in palinsesto ma venne poi cancellata. Solo dieci anni dopo Star Trek divenne un cult.