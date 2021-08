Gene Roddenberry, in lavorazione un film sul creatore di Star Trek

Grandi notizie per gli appassionati di Star Trek : in arrivo un biopic su Gene Roddenberry , il creatore della celebre serie che diventata ormai un vero e proprio culto.

Gene Roddenberry, la storia del mitico creatore di Star Trek

Gene Roddenberry è, ovviamente, diventato famoso in tutto il mondo per aver dato vita a uno dei prodotti televisivi più conosciuti di sempre, Star Trek. Nel corso del tempo migliaia e migliaia di persone si sono “convertite” al culto dell’Enterprise, al punto da creare decine di gruppi che celebrano gli iconici personaggi della famosa serie.

La vita di Roddenberry è sicuramente piena di colpi di scena e di eventi che renderanno il biopic non una semplice biografia, ma una vera e propria avventura. Ad esempio, non tutti sanno che è stato pilota di un bombardiere B-17 durante la Seconda Guerra Mondiale e, alla fine del conflitto, ha lavorato come pilota civile. Oltretutto dalle sue decine e decine di ore di volo ha avuto ben tre incidenti da cui è uscito sempre incolume.

Abbandonata la carriera da pilota Gene Roddenberry si è arruolato nella Polizia di Los Angeles ed è proprio in questo periodo che ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della scrittura di sceneggiati per la tv.

La nascita di Star Trek arriva nel 1966. Il prodotto non ebbe successo sin da subito ma, nel tempo, è diventato uno dei franchise più importanti del mondo tra cinema, serie tv, fumetti, gadget vari e via dicendo.

Però, oltre al successo, la vita personale di Gene Roddenberry non è stata sempre facile.

Ancora non c’è una data di uscita per il biopic, ma probabilmente ci vorrà il prossimo anno per vedere le prime immagini e saperne di più. L’unico dubbio dei fan in giro per il mondo è che la pellicola sarà realizzata sotto il rigido controllo della famiglia Roddenberry, cosa che, secondo alcuni, potrebbe compromettere il risultato finale.