The Boys incontra l'MCU in un video crossover su Youtube

Cosa accadrebbe se The Boys entrasse nell'MCU? Riuscite a immaginarvi un epico scontro tra Billy Butcher e Spider-Man? Beh, se la vostra fantasia non è mai arrivata a spingersi così avanti, a soddisfare un bisogno che non sapevate ancora di avere ci pensa il team di Alternative Cuts, con un trailer che in 2 minuti riassume un'ipotetico cross-over tra i due universi narrativi. Surreale, sì, ma d'altra parte The Boys non lo è già di suo?

La grande bugia dei supereroi leggi anche The Boys 3, il tributo della Vought International a Queen Maeve Nel video, che potete vedere embeddato in fondo a questo articolo, Billy Butcher istruisce Hughie su cosa sono i supereroi e sulla grande menzogna che si cela dietro di loro. Non dei paladini della giustizia che combattono per proteggere l’umanità, ma delle star viziatissime e viziosissime, egocentriche e narcisiste, che con i loro eccessi mettono quotidianamente in pericolo la vita di milioni di persone, pronti sempre ad anteporre al bene comune gli interessi loro e della multinazionale che rappresentano.

GUEST STAR: SPIDER-MAN vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Come in The Boys, Butcher mostra a Hughie i cartelloni pubblicitari, a essere ritratti nei poster, però, non sono i Sette della Vought, ma i membri degli Avengers. E al posto di un A-Train o di un Patriota troviamo Spider-Man, intento a fare uso di sostanze stupefacenti prima di gettarsi tra i palazzi con le sue ragnatele per tentare di salvare dall’investimento due bambini che attraversano la strada… Volete sapere come va a finire? Guardate il video qui sotto. Le prime tre stagioni di The Boys sono su Prime Video, visibili anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. La quarta ha da poco iniziato le riprese.

