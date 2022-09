Il diavolo in Ohio, cosa c'è da sapere sulla nuova serie Netflix

Su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è disponibile Il diavolo in Ohio , una nuova, inquietante serie ispirata all’omonimo libro di Daria Polatin, tratto a sua volta da una storia vera. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il diavolo in Ohio, una storia vera

Il libro da cui è tratta la serie è ispirato ad una storia vera accaduta in Ohio. “Me ne ha parlato la mia amica produttrice Rachel Miller – ha rivelato l'autrice, Daria Polatin - Molto di ciò che racconto è avvenuto realmente ma non dirò mai dove e a chi”. I riferimenti reali si mischiano alla fantasia, tanto che Polatin ha ideato nella serie una setta religiosa immaginaria. “Io e gli sceneggiatori abbiamo studiato ogni tipo di setta. Abbiamo cercato di capire come funzionassero e come manipolassero la mente delle persone. Da lì abbiamo creato una nostra setta utilizzando spunti prevenienti da culti diversi”, ha spiegato la scrittrice, precisando di aver dato origine a un’ideologia inventata, e scritto persino una parte del Libro delle Alleanze, il testo biblico a cui fa riferimento la setta immaginaria”.