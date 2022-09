Bridgerton 3, una foto dal set della serie

Sono in corso le riprese della terza stagione di Bridgerton, la serie di successo targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica.

approfondimento

Bridgerton, Julie Andrews: mai incontrato i colleghi nella vita reale

Non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la possibile data di distribuzione dei nuovi episodi di Bridgerton sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.