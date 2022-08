Jennifer Connelly si aggiunge a Joel Edgerton nella serie Dark Matter

Dark Matter, ci sarà anche Jennifer Connelly

Jennifer Connelly è pronta a tornare protagonista di una nuova serie tv che vedremo su Apple TV e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. L'attrice, infatti, sarà tra le star di Dark Matter al fianco di Joel Edgerton. Dark Matter è l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Blake Crouch del 2016 ed è incentrato sulle vicende del fisico Jason Dessen che, una notte mentre sta tornando a casa per le vie di Chicago, viene rapito e teletrasportato in una versione alternativa della sua vita. Per Jennifer Connelly si tratterà appena della sua terza apparizione in una serie tv, dal momento che l'attrice è stata protagonista di Snowpiercer e The $treet. Nella descrizione di Apple TV in merito a Dark Matter, si legge che “Jason dovrà intraprendere un percorso straziante per tornare tra la sua famiglia per salvarsi dal nemico più pericoloso che hanno, cioè lui stesso”. Jennifer Connelly interpreterà Daniela, la moglie di Jason Dessen. Secondo le ultime indiscrezioni, Dark Matter sarà composto da 9 episodi che andranno in onda sulla piattaforma a partire da marzo 2023. Black Crouch, scrittore del romanzo, parteciperà nelle vesti di produttore esecutivo e showrunner di quello che è stato definito uno dei migliori romanzi di fantascienza del 2016. Insieme a lui, spazio a Matt Tolmach, David Manpearl e lo stesso Joel Edgerton. I primi tre episodi saranno diretti da Jakob Verbruggen e sarà il terzo progetto tratto dai libri di Crouch dopo Wayward Pines di Fox e Good Behaviour di TNT.