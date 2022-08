George R.R. Martin avrebbe voluto dieci stagioni per Game of Thrones

Con l’uscita di House of the Dragon, George R.R. Martin ha concesso un’intervista dove ha parlato de Il Trono di Spade - Game of Thrones. Lo scrittore ha ammesso una divergenza con la produzione sulla durata della serie Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo House of the Dragon è il prequel di Game of Thrones, serie tv conosciuta in Italia come Il Trono di Spade. In occasione del debutto di House of the Dragon, uscito negli Stati Uniti d’America domenica 21 agosto in prima serata su HBO, il creatore dei romanzi dai quali sono state tratte le storie, George R.R. Martin, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti soprattutto su Game of Thrones.

La rivelazione di George R.R. Martin approfondimento Il Trono di Spade, gli episodi da rivedere sulla storia dei Targaryen Interpellato dal Wall Street Journal, lo scrittore ha ammesso che, nei suoi piani, Game of Thrones sarebbe dovuta durare almeno dieci stagioni, se non di più. Tuttavia, i co-creatori della serie David Benioff e DB Weiss hanno optato per la sua chiusura dopo otto stagioni così divise: le prime sei da 10 puntate, la settima da 7 e l’ottava da 6 episodi. George R.R. Martin, sempre nel corso dell’intervista, ha spiegato che nelle ultime stagioni di Game of Thrones ha avuto poca influenza sulla sceneggiatura. Un qualcosa che lo ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca, sebbene lo scrittore abbia precisato che questo non sta accadendo con House of the Dragon. Game of Thrones, comunque, è stata una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni, acclamata dalla critica e capace di conquistare innumerevoli premi. Tuttavia, molti fan hanno notato come Game of Thrones abbia subìto una drastica accelerazione della narrazione nel corso delle ultime due stagioni, come se i produttori non vedessero l’ora di concludere l’opera. Per chi non lo sapesse, inoltre, gli eventi visti in Game of Thrones sono solamente in parte ripresi dai libri di George R.R. Martin. Questi, infatti, sta ancora scrivendo l’epilogo finale della serie Cronache del ghiaccio del fuoco. Attualmente sta elaborando il sesto volume che riparte dalla quinta stagione di Game of Thrones: questo significa che le ultime tre stagioni viste in tv non fanno parte della cronologia dei libri, che potrebbero così avere un esito differente rispetto a quello che conosciamo.

Cosa sappiamo su House of the Dragon GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Gli eventi di House of the Dragon sono ambientati circa 200 anni prima della storia narrata in Game of Thrones. Protagonista principale è la stirpe dei Targaryen, che abbiamo conosciuto grazie alle gesta di Daenerys in Game of Thrones, un lungo cammino che l’ha portata a sedere per breve tempo sull’ambito Trono di Spade, prima di essere uccisa dal suo amante/nipote Jon Snow/Aegon Targaryen. La lavorazione di House of the Dragon è iniziata nell’aprile 2021 e si è conclusa nel febbraio 2022, con le riprese che si sono svolte prettamente nel Regno Unito, con alcune scene girate negli Stati Uniti e in Spagna. La prima stagione sarà composta da dieci episodi, che in Italia saranno visibili su Sky Atlantic, canale 110 dell’emittente satellitare e su NOW.