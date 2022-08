Sex Education, Ncuti Gatwa ritorna nella stagione 4

Ncuti Gatwa ci sarà: la conferma del produttore

A dare la certezza della sua presenza nel cast di Sex Education 4 è stato il magazine americano Variety, tra i più informati in merito a tutto ciò che concerne il cinema e le serie tv. L’annuncio della partecipazione di Ncuti Gatwa alla serie Doctor Who, una delle più seguite e apprezzate di sempre, è stata data poco prima della premiazione ai Bafta ma l’attore scozzese di origini ruandesi aveva già confermato la sua presenza in Sex Education 4. Evidentemente, Ncuti Gatwa è riuscito a conciliare ed incastrare alla perfezione i due impegni, potendo così far fronte a entrambi i set. Sicuramente, hanno giocato un ruolo fondamentale le tempistiche di registrazione, visto che Doctor Who è in produzione in questi giorni in Galles mentre per Sex Education 4 ci sarà ancora da aspettare qualche settimana prima di tornare sul set e, a quel punto, probabilmente Gatwa avrà concluso Doctor Who. La produzione di Sex Education 4, infatti, dovrebbe aprirsi in autunno e la serie è prevista su Netflix il prossimo anno.