Locke & Key 3, il trailer della stagione finale

Locke & Key 3: ultima stagione per la serie fantasy, che verrà resa disponibile dal 10 agosto su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il 10 agosto si aprirà l’ultima stagione di Locke & Key : la produzione ha deciso di non rinnovare lo show fantasy horror ideato da Joe Hill, che ha scritto anche l’omonimo fumetto dal quale la serie prende ispirazione. Saranno gli ultimi otto episodi, quelli definitivi, nei quali la famiglia Locke, come si vede dalle prime immagini, sarà impegnata contro una nuova minaccia, ancora più spaventosa delle altre. Nel trailer, i produttori hanno voluto fare quasi un recap dei capitoli precedenti, facendo intuire che negli ultimi otto episodi ogni mistero tornerà al suo posto e verranno svelati tutti i segreti di Keyhouse . Erano tante le questioni irrisolte e tutte, come già era stato preannunciato dal teaser, troveranno una risposta nell’ultima stagione.

Cresce l’attesa per l’arrivo della terza e ultima stagione di Locke & Key da parte dei fan dello show, soprattutto per capire e svelare i misteri di Keyhouse. Dopo l’ultima avventura della famiglia, quando la situazione sembra essersi ristabilita definitivamente, il piccolo Bode fa una scoperta straordinaria: rinviene una chiave che permette di effettuare i viaggi nel tempo. Da qui inizierà la nuova avventura, l’ultima. Il piccolo Bode condivide la sua scoperta con la famiglia e il Big Bad Gideon che ammette: “Ho abbattuto la barriera tra il nostro mondo e un mondo molto più grande. Ed è stato lì che mi sono fuso con qualcosa di indicibile potere”. Il trailer, quindi, anticipa il ritorno di Kevin Durand nei panni del Capitano Frederick Gideon, il primo ad aver scoperto un passaggio temporale dietro la Porta nera: “La fine di questo mondo incombe su di noi”. I momenti tensivi sembrano essere numerosi nel nuovo racconto di Keyhouse ma anche le sorprese, visto che tra i personaggi tornerà inaspettatamente anche Dodge, interpretata da Laysla De Oliveira.

La chiusura della serie con Locke & Key 3

Gli spettatori sono abituati a seguire serie molto lunghe, composte da numerose stagioni e quindi la chiusura dello show alla terza appare quasi inconsueta in questo panorama. Tuttavia, Locke & Key è nato già strutturato per avere un numero determinato di episodi e per non andare oltre la terza stagione. Il rischio, come spesso accade, è quello di annacquare la trama e perdere parte dell’effetto iniziale che si desidera trasmettere con la serie. “Una volta iniziato a lavorare sulla serie, ci siamo resi conto che tre stagioni sarebbe stata la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le avventure della Keyhouse a una conclusione soddisfacente”, hanno dichiarato i co-showrunner della serie Carlton Cuse e Meredith Averill.