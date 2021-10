Locke & Key 2, trailer della seconda stagione della serie TV Netflix

Tornano le avventure dei Locke e i misteri della dimora che nasconde le chiavi magiche. I nuovi episodi della serie creata da Joe Hill saranno trasmessi a partire dal 22 ottobre

Condividi:

“Una nuova magia sta per prendere forma” così recita il trailer ufficiale della seconda stagione di Locke & Key”, ora disponibile. Le immagini rivelano gli sviluppi delle vicende trasmesse nel febbraio 2020 e confermano la data della messa in onda delle nuove puntate, in streaming su Netflix a partire dal 22 ottobre, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



@Netflix

Le anticipazioni dei nuovi episodi approfondimento Locke & Key, pubblicato il teaser trailer della seconda stagione Manca poco alla nuova stagione di “Locke & Key”. La serie originale Netflix che aveva debuttato ad inizio 2020 con un riscontro positivo da parte del pubblico, era stata subito rinnovata per una seconda stagione, ma la produzione ha subito notevoli ritardi a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le nuove puntate riprendono la storia che si era interrotta circa un anno e mezzo fa con i medesimi interpreti e qualche aggiunta, tra cui un nuovo villain. Le minacce per gli occupanti di Keyhose, la dimora antica che ha una parte fondamentale nella storia, sono ancora lì ad insidiare i protagonisti, i tre fratelli Locke - Tyler, Kinsey e Bode - che hanno scoperto il segreto della casa che nasconde delle chiavi magiche dai prodigiosi poteri. Il demone Dodge non cessa di insidiare gli inquilini della villa stregata che dovranno difendersi ancora una volta. Nei prossimi episodi la creazione di nuove chiavi magiche potrebbe essere l'inizio di un nuovo gigantesco pericolo ed è il trailer stesso a confermarlo: “Le chiavi possono portare il bene più grande o il male più oscuro”.