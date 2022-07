Morto Bernard Cribbins, star di Doctor Who

L’attore, voce e volto noto del piccolo e del grande schermo, è scomparso all’età di 93 anni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Variety ha confermato la morte di Bernard Cribbins, dopo aver parlato col suo agente. Volte e voce assai noto delle scene britanniche, ha avuto una carriera lunga sette decenni. Nato il 29 dicembre del 1928 a Oldham, in Inghilterra, Cribbins si innamorò della recitazione sin da giovanissimo. Servì in Palestina nelle forze di Sua Maestà, ed esordì a teatro negli anni Cinquanta. A renderlo famoso, tuttavia, fu la serie TV Doctor Who.

Bernard Cribbins, la carriera approfondimento Doctor Who, il quattordicesimo dottore sarà Ncuti Gatwa Nel Regno Unito, Bernard Cribbins è stato un apprezzatissimo attore di TV e teatro. Al cinema ha recitato nelle vesti di caratterista, in commedie e in produzioni internazionali come Casino Royale o come Frenzy di Alfred Hitchcock. Mentre, la sua voce, ha accompagnato intere generazioni. Cribbins fu infatti un abile raccontatore di storie, protagonista di numerose registrazioni realizzate tra gli anni Sessanta e i primi Duemila. Sposato dal 1955 con Gillian McBarnet, aspirante attrice che rinunciò alla carriera per lui, e padre di due figli, era rimasto vedovo nell'ottobre 2021 dopo 66 anni di matrimonio. Nell’universo di Doctor Who, ha interpretato il ruolo dell’agente di polizia Tom Campbell nel film televisivo Daleks’ Invasion Earth 2150 AD. Successivamente ha vestito i panni di Wilfred Mott, nonno di Donna Noble (Catherine Tate), negli episodi con David Tennant. Cribbins ha inoltre lavorato a lungo in programmi per ragazzi come The Wombles, di cui era stato la voce narrante dal 1973 al 1975, e Jackanory, con 114 apparizioni tra il 1966 e il 1991.

Il post di Russell T Davies GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, ha voluto dedicargli un post tributo. “Ho amato quest’uomo. ​​Conosceva tutti! Parlava dei Beatles e di David Niven, e di come una volta si fosse seduto sulle scale a una festa imitando i richiami degli uccelli con TH White. Amava essere in Doctor Who. Diceva: ‘I bambini mi chiamano nonno per strada!’. Il suo primo giorno è stato sul set con Kylie Minogue, ma tutti gli occhi, anche quelli di Kylie, erano puntati su Bernard. Si era presentato con una valigia piena di oggetti di scena, per ogni evenienza, incluso un pollo di gomma” ha ricordato. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il compianto attore.