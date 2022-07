Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le nuove foto

Entusiasmo tra i fan dopo la diffusione di nuove immagini della serie tv mostrate in anteprima da Total film Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Le nuove foto della serie tv Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere sono state condivise da Total Film, che ha anticipato alcuni fotogrammi dello show. Alcuni dettagli in più erano stato forniti già al Comic-Con, dove nel panel dedicato erano state rivelate alcune informazioni sulle nane che, anche nella serie tv di Amazon Prime Video, hanno la barba. Un argomento che ha generato molte polemiche negli ultimi anni, che ha trovato una risposta durante la convention di San Diego. Dopo il poster rilasciato in anteprima, i fan della saga letteraria ne avevano lamentato l’assenza, visto che nei romanzi le nane sono barbute. Nelle immagini rilasciate da Total Film non si evince questo dettaglio, che è però stato rivelato proprio al Comic-Con dal produttore esecutivo Lindsay Weber.

Gli anelli del potere, tutto sulle nuove foto approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un nuovo trailer Total Film ha pubblicato una serie piuttosto corposa di foto dal set de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del potere. Dai dettagli degli scatti è possibile trarre importanti informazioni sui personaggi principali ma, soprattutto, ammirare la cura e la grandiosità del lavoro fatto per la trasposizione dell'opera di J. R. R. Tolkien sulla piattaforma Amazon Prime Video. Inoltre, oltre alle foto dal set, Total Film ha rilasciato anche alcune immagini di backstage che immortalano i protagonisti al trucco prima di girare le loro scene. Un momento molto intimo per gli attori, che in quei frangenti si immedesimano e calano nel proprio personaggio per garantire la migliore interpretazione possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Total Film (@totalfilm) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Gli anelli del potere e politica: il legame nel nuovo prodotto Amazon Prime Video Il legame viene spiegato dagli showrunner della serie proprio sul numero di Total Film, dove viene spiegato che per Tolkien “era importantissimo che ciò che stava creando non fosse un’allegoria. Non stava commentando eventi storici della sua epoca o di alcuna epoca. Non cercava di trasmettere messaggi legati alla politica contemporanea”. L’obiettivo dello scrittore era, infatti, ”creare una mitologia senza tempo, applicabile – parole sue: applicabile – attraverso il tempo. Ogni singola scelta che abbiamo compiuto nel realizzare la nostra serie è stata fatta rimanendo fedeli a quella aspirazione, perché è ciò che vogliamo anche come spettatori”.

Le nane de Gli anelli potere hanno la barba Lindsay Weber, durante il Comic-Con, ha confermato che anche nella trasposizione di Amazon Prime Video le nane avranno la barba: “Posso confermare che hanno i peli sul viso. Non vedo l’ora che ne vediate di più nello show”. Risolta la polemica, non resta che attendere il rilascio di nuove foto per avere un’anteprima anche di questo, in attesa che la serie venga finalmente rilasciata al pubblico.