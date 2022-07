Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un nuovo trailer

Dopo il trailer reso pubblico soltanto una settimana fa , Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha deciso di sorprendere nuovamente il suo pubblico con un nuovo, epico trailer de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Lo ha fatto al San Diego Comic con un nuovo video della bellezza di quasi tre minuti di scene inedite (disponibile anche in italiano). In particolare vengono mostrati i protagonisti della saga, convinti di trovarsi in un’epoca di pace, con la guerra ormai finita e anni fiorenti davanti a loro. Tuttavia, sono ignari del grande potere che incombe e trama nell’ombra. Il male è pronto alla conquista del mondo: tanti riferimenti a Sauron, ma anche un finale a sorpresa con una presenza nota ai fan dei romanzi di J.R.R. Tolkien, ovvero il Balrog, bestia già vista nella saga originale di Peter Jackson.

Il trailer

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – La trama in breve

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.