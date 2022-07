La ruota del tempo 3, la serie tv rinnovata per una nuova stagione

L’annuncio che era atteso da tempo è finalmente arrivato: la serie tv La ruota del tempo avrà una nuova stagione. Si tratta della terza, confermata dopo alcuni rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane, mentre ancora dev’essere trasmessa la seconda. La serie tv è un’esclusiva di Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che ha dato l’ufficialità alla messa in produzione di un'ulteriore stagione con protagonista Rosamund Pike. L’annuncio è arrivato all’apertura del Comic-Con di San Diego, dove la serie Amazon Prime Video era titolare di un panel. Le voci circa la possibilità di una ulteriore stagione erano iniziate a circolare già lo scorso febbraio, quando ad anticipare la notizia era stato uno dei protagonisti. Ai tempi, il regista e la produzione avevano ritenuto opportuno non confermare le indiscrezioni, che non erano comunque nemmeno state smentite.

La seconda stagione de La ruota del tempo

approfondimento

Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv

L’annuncio è arrivato quando ancora il pubblico non conosce lo sviluppo delle dinamiche della seconda stagione, le cui riprese sono finite poche settimane fa, non si sa quando verrà fatta sbarcare sulla piattaforma Amazon Prime Video. La prima stagione è stata rilasciata alla fine del 2021: anche questa serie ha subito forti ritardi a causa della pandemia, che non ha permesso il rilascio della serie entro i tempi stabiliti e inizialmente annunciati. Anche la seconda stagione ha risentito della pandemia, tanto che le riprese sono cominciate in ritardo ma, nonostante il pubblico sia ancora fermo alla prima stagione, la produzione ha preferito annunciare che ce ne sarà sicuramente almeno una terza. I produttori non hanno ancora potuto definire le tempistiche di rilascio della seconda stagione, quindi, a meno di una consecutio in tempi molto stretti, per la terza stagione se ne dovrebbe parlare tra il 2023 e il 2024.