Funko Pop, il film potrebbe trasformarsi in serie tv

Dopo averlo annunciato nel 2019, il CEO di Warner Bros. Animation è tornato a parlare del progetto cinematografico dedicato alle statuine in vinile Funko Pop. Secondo le prime anticipazioni, il film in programma potrebbe estendere il suo universo e diventare ben presto una serie TV

Le più amate statuine in vinile, raffiguranti personaggi iconici del cinema, della serialità televisiva e della musica, si preparano a prendere sembianze reali in un lungometraggio a loro dedicato. Di un film sui Funko Pop se ne parla già dal 2019 quando Warner Bros. Animation ha annunciato la voglia di portare in scena sul grande schermo, interessanti vicende con questi piccoli pezzi da collezionismo in veste di assoluti protagonisti. Ma è nelle ultime ore che, un'indiscrezione messa in circolo da Variety, vorrebbe il progetto estendersi ulteriormente. Non una sola lunga puntata al cinema, ma una vera serie tv. Ecco tutto quello che sappiano sul progetto cinematografico Funko Pop.

Il film di Warner Bros. Animation sui Funko Pop potrebbe diventare una serie tv approfondimento Zayn Malik, il cantante avrà un Funko Pop Il variegato mondo dei Funko Pop - le amate statuine in vinile raffiguranti personaggi del cinema e della musica - sta per arrivare sul grande schermo grazie a Warner Bors. Animation, come preannunciato nel 2019 dalla nota casa di produzione cinematografica. Ma è in occasione di una recente intervista di Variety al CEO Warner, Andrew Perlmutter, che il responsabile delle produzioni ha indirettamente raccontato di un cambio di rotta circa il lungometraggio, con la casa cinematografica che vorrebbe ora estendere il progetto alla realizzazione di una serie tv sui Funko Pop, visibile in streaming come molti altri progetti del brand. “Quando guardi alcuni fantastici spettacoli in streaming, pensi che saremmo felici con un film o uno spettacolo di questo genere”, ha ammesso Perlmutter, incalzato dalle domande dei giornalisti di Variety presenti allo stand Funko del Comic-Con di San Diego, durante la giornata di ieri, mercoledì 20 luglio. “Penso che se ce lo avessi chiesto cinque anni fa, sarebbe stato un film, ma non sono più così sicuro”.

Il motivo sarebbe anche legato a una migliore fruibilità del prodotto in tv e dei suoi costi approfondimento Stranger Things 4, in arrivo una nuova collezione Funko Pop Il motivo di un simile cambio di rotta potrebbe celarsi dietro alla recente crescita che la fruizione di contenuti in streaming sulle migliori piattaforme, ha registrato con l’avvento della pandemia, anche perché direttamente fruibili da casa. Nonostante questo, alla domanda specifica di Variety su che natura stesse prendendo il progetto cinematografico sui Funko Pop di Warner Bros. Animation, Perlmutter ha dichiarato di non poter raccontare nulla e che “conversa continuamente con molte persone diverse”. Il CEO ha poi aggiunto, “C'è un forte desiderio da parte del pubblico e delle aziende circa il progetto cinematografico su Funko Pop, sia in streaming TV che film. Stiamo valutando quale sia la partnership giusta. Ciò che è veramente importante per noi è che un marchio così iconico sia trattato nel modo giusto, per assicurarci che offra proprio l’esperienza che desideriamo avere”. Alla domanda ufficiale su quando il progetto di Warner Bros. Animation dedicato ai Funko Pop vedrà la luce, il CEO Perlmutter ha preferito non rispondere: “Non sarei in grado di darti una linea temporale, per non essere furtivo, solo perché non ne abbiamo una."