Zayn Malik, il cantante avrà un Funko Pop

Dall’affermazione come componente della boy band One Direction alla carriera da solista, nel corso degli anni Zain Javadd Malik , questo il nome all’anagrafe, si è affermato come uno dei protagonisti assoluti del mondo delle sette note e della moda divenendo una vera e propria icona di stile.

Zayn Malik, il nuovo album è Nobody Is Listening

Tra i brani più amati di Zayn Malik troviamo sicuramente Pillowtalk, Like I Would, Let Me e Vibez.