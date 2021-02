WandaVision, spoiler con i Funko Pop del sesto episodio

Svariate le teorie dopo il sesto episodio, soprattutto in relazione al nuovo fake-spot trasmesso: quale sarà la verità? Condividi:

SPOILER per chi non è in pari con l'uscita degli episodi Se il finale del quinto episodio di “WandaVision” aveva mostrato ai fan l’arrivo di un nuovo Pietro Maximoff, il sesto ha provato ad analizzare meglio la situazione. C’è qualcosa che non quadra affatto nel mondo creato da Wanda. È la stessa protagonista a iniziare a sospettare particolarmente del fatto che possa non essere l’unica a manipolare questo gioco.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio Pietro ha un altro volto, del tutto sconosciuto alla sorella, per quanto i fan lo ricordino grazie alla saga degli X-Men. Anche il suo atteggiamento non sembra totalmente in linea con quanto sappiamo del personaggio. Impossibile non avere il dubbio che possa, semplicemente, non trattarsi del defunto fratello di Wanda tornato in vita.

Se infatti Visione è lì presente grazie ai poteri di sua moglie, va detto che lei ha recuperato il suo corpo fisico, non riuscendo a recuperare i suoi ricordi precedenti. Nessuno ha invece recuperato il cadavere di Pietro, che ha memoria di tutto ciò che è accaduto in precedenza. Wanda ha ben altro cui pensare, ma il gesto d’ira nei suoi confronti la dice lunga. La maschera, qualora ci fosse, potrebbe venir giù nel settimo episodio.