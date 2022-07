Helena Bonham Carter a Venezia per le riprese della miniserie Nolly

Ancora una volta, l’Italia è stata scelta come set cinematografico. Il nostro Paese è una delle location preferite per sceneggiatori e registi e lo dimostra, per esempio, la decisione di Denis Villeneuve di girare alcune scene di Dune 2 nel Veneto, in provincia di Treviso. Ed è ancora la regione del nord-est l’assoluta protagonista di un set con protagonisti stellari, anche se stavolta è il suo capoluogo, Venezia, a essere stato scelto come sfondo, come già nei giorni scorsi era stato per Book club , il film con Diane Keaton, Jane Fonda e Andy Garcia. In Laguna in queste ore è arrivata l’attrice Helena Bonham Carter , che impersonerà Noele Gordon nella miniserie inglese Nolly .

La trama di Nolly e la vita di Noele Gordon

Helena Bonham Carter vestirà i panni dell’indimenticata star della della soap inglese Crossroads, che ebbe un successo enorme nel Regno Unito tra il 1955 e il 1988. Noele Gordon era una dei volti di punta della soap opera che, però, improvvisamente venne licenziata. In un primo momento non furono chiare le ragioni di un simile comportamento da parte della produzione, che non diede giustificazioni per il brusco allontanamento dell’attrice dal set. Solo in un secondo momento fu chiaro che la decisione venne presa per disaffezione il pubblico alla soap opera, in modo tale da poter arrivare a una conclusione. Per 18 anni, Noele Gordon visse in funzione del set di Crossroads, finché non le venne comunicata la notizia dello stop, salvo poi cambiare idea dopo due anni. La serie andrà a esplorare gli effetti e le conseguenze, in un omaggio a una delle attrici di soap più amate che il Regno Unito abbia mai avuto.