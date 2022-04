Ten Percent, il trailer della serie TV con Helena Bonham Carter

La serie riproporrà in chiave britannica le storie della comedy francese Dix Pour Cent, conosciuta a livello internazionale come Call My Agent!

La trama di Ten Percent ricalca quella della serie originale, che racconta la storia di un gruppo di agenti dello spettacolo impegnato a destreggiarsi in situazioni delicate per difendere la loro visione della professione di attore. Tutti loro lottano per salvare l'agenzia che, a seguito dell'improvvisa morte del fondatore, vive un momento particolare di assestamento. I quattro agenti , inoltre, vedono la loro vita privata mescolarsi alla vita professionale. Il cast principale di Ten Percent comprende Jack Davenport, Lydia Leonard, Prasanna Puwanarajah e Jim Broadbhent dei panni degli agenti e degli assistenti. In ogni episodio sono previste guest star d'eccezione , attori celebri nei panni di se stessi (o in una versione più macchiettistica). Tra quelle già annunciate, oltre ad Helena Bonham Carter e a Dominic West, ci sono Olivia Williams, David Oyelowo, Jessica Oyelowo, Emma Corrin, David Harewood, Clemence Poesy, Phoebe Dynevor e Kelly Macdonald. Ten Percent uscirà il 28 aprile su Prime Video nel Regno Unito, ma per l'arrivo in Italia probabilmente bisognerà aspettare. Intanto anche in Italia si sta lavorando ad un remake di Dix Pour Cent, che arriverà su Sky con la regia di Luca Ribuoli e sarà ambientato a Roma.

Call My Agent!, il successo

approfondimento

La serie francese Dix pour Cent, nota anche come Call my agent!, è stata premiata come miglior commedia a New York agli Emmy Awards International. Nata per la tv pubblica francese, poi rilevata da Netflix, la serie ha avuto unanimi consensi. “Non pensavamo neanche che avrebbe avuto successo in Francia, mi dicevano ma non interesserà a nessuno, parla a una piccola élite parigina”, ha detto la sceneggiatrice Fanny Herrero. “Anche questo è un successo, attraverso questo piccolo mondo abbiamo fatto risonare temi che mi sembra parlino a tutti con personaggi molto umani”. Dominique Besnehard, uno dei produttori, ha detto: “Per anni quando dicevo 'sono un agente' non capivano se ero agente di polizia o agente immobiliare; adesso per strada ci sono bambine che mi fermano e dicono ‘voglio fare l’agente’… abbiamo inventato una professione”.