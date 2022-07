Elite 5, i blooper della serie. VIDEO

L’attesa quinta stagione di Elite ha fatto il suo arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore il canale YouTube di Netflix Italia ha accompagnato il pubblico sul set della produzione mostrando immagini mai viste prima.

Nel frattempo Netflix Italia ha annunciato il rinnovo della serie confermando una nuova stagione con un post su Instagram: “La stagione sei di Elite è stata confermata. Sono in arrivo tre nuove short stories ”.

Gli scatti hanno fatto il pieno di commenti raccogliendo anche più di 160.000 like .

Non ci sono notizie sulla possibile data di inizio delle riprese e sulla distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.