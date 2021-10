Elite, rinnovata la serie per la sesta stagione

La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rivelato: “La stagione sei di Elite è stata confermata. Sono in arrivo tre nuove short stories

Al via la realizzazione per i nuovi episodi della serie che ha saputo conquistare pubblico e critica a livello internazionale. Poco fa Netflix Italia ha svelato la notizia ottenendo consensi straordinari tramite un post pubblicato sul profilo che vanta più di 5.800.000 follower .

approfondimento

Élite 4, svelato il trailer della nuova stagione

Il testo ha poi rivelato: “La stagione sei di Elite è stata confermata. Sono in arrivo tre nuove short stories”. Le foto contanto al momento oltre 150.000 like.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli futuri.