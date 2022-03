Elite 5, pubblicato il trailer ufficiale della serie Netflix

L'8 aprile arriverà in streaming la quinta stagione della serie spagnola. “Niente più giudizi, niente più regole. Vuoi rischiare?” Condividi

Manca pochissimo all'arrivo in streaming della quinta stagione di Elite. La serie spagnola sbarcherà su Netflix l'8 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e a pochi giorni dalla pubblicazione è arrivato anche il trailer ufficiale, che ci permette di scoprire qualcosa in più delle nuove avventure degli studenti di Las Encinas.

Elite 5, cosa sappiamo approfondimento Elite 5: il teaser annuncia l’uscita della quinta stagione ad aprile “Questa stagione sta per scatenarsi. Niente più giudizi, niente più regole. Vuoi rischiare?”. Così Netflix ha lanciato il primo trailer della quinta stagione di Elite. Della trama ancora non si sa nulla, ma dal trailer è possibile intuire che i ragazzi di Las Encinas, la scuola più esclusiva del paese, avranno nuovamente a che fare con segreti, triangoli amorosi e un omicidio. La storia riprenderà da dove ci aveva lasciati: Guzmán (Miguel Bernardeau) e Ander (Arón Piper) hanno lasciato la città dopo che il primo ha ucciso Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas colpevole di aver aggredito Ari (Carla Diaz). Ritroveremo invece Cayetana (Georgina Amoròs), ancora alle prese con il suo principe Phillipe (Pol Granch). Nel cast ci sarà anche Bilal, che incrocerà la strada di Omar (Omar Ayuso). Tra gli altri attori anche Itzàn Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebeka), Valentina Zenere (Sofia), André Lamoglia (Gonzalo), Adam Nourou (Eric), Manu Rios (Patrick), Martina Cariddi (Mencia) e Diego Martìn (Benjamin). In Elite 5 arriveranno due nuovi protagonisti: Ivan, figlio di un famoso giocatore di calcio, e Isadora, ricca ereditiera di una catena di locali notturni. Prima del suo ritorno, lo show si è già assicurato un rinnovo per la sesta stagione. Elite, prodotta da ZETA Studios, è diretta da Lino Escalera, Kike Maílloed Elena Trapé.

Elite 5, come è finita la quarta stagione approfondimento Elite, rinnovata la serie per la sesta stagione Dove eravamo rimasti? Il finale della quarta stagione di Elite è ambientato a Capodanno: Ari, che si trova in un triangolo amoroso con Samuel e Guzmán, viene quasi picchiata a morte da Armando, l’uomo che ha plagiato e pagato Mencía per andare a letto con lui. Guzmán lo trova e lo uccide: aiutato da Rebeka e Samuel, il ragazzo si disfa del cadavere. Guzmán decide di porre fina alla sua relazione con Ari, accorgendosi del sentimento di lei per Samuel e così lascia Las Encinas, anche per evitare ripercussioni giudiziarie. Si interrompe anche la relazione fra Omar e Ander, che parte con Guzmán. Mencia e Rebeka invece scappano di nuovo al Lake Club e raccontano al padre e a Patrick cosa è successo davvero con Armando. Infine Cayetana, che decide di rifiutare l’offerta di denaro della madre del principe Philippe, che le chiede inutilmente di rimanere con il figlio.