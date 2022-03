Elite 5: il teaser annuncia l’uscita della quinta stagione ad aprile

La trama della quinta stagione

La stagione in arrivo inizierà dopo la festa di Capodanno di Philippe e in seguito alla fuga di Guzman. Il segreto sulla morte di Armando incombe come una vera e propria minaccia sulla relazione tra Ari e Samuel. Nello stesso arco temporale Omar sta raccogliendo i pezzi dopo la separazione da Ander e Rebecca è in una nuova fase di riscoperta di se stessa. Inoltre, l’arrivo a sorpresa di Bilal scombinerà ancora una volta le carte in tavola. Ma non è finita qui: in questo scenario complesso si aggiungeranno le confessioni dei gravi abusi di Philippe, la voglia di vendetta di Benjamin, il patto di silenzio precario tra Rebecca e Samuel, un regalo inaspettato di Armando a Mencia e i problemi di gestione della rabbia di Patrick. Infine, arriveranno due nuovi protagonisti a Las Encinas: Ivan, figlio di un famoso giocatore di calcio, e Isadora, ricca ereditiera di una catena di locali notturni.